Александр Волкановски: «Эдвардс победит Ковингтона. Противостояние с Усманом его многому научило»
Александр Волкановски дал прогноз на бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.
«Леон подходит к поединку в статусе фаворита, и это правильно. Он нокаутировал Камару Усмана великолепным хай-киком, а потом победил его судейским решением.
Ковингтон – борец, он давит и идет вперед. Этим он похож на Усмана, но справиться с ним Эдвардсу будет сложнее. Колби будет постоянно охотиться за тейкдауном.
Правда, Леон отлично избегает переводов в партер – думаю, что в поединке с Ковингтоном мы снова это увидим. Противостояние с Усманом многому его научило, поэтому я ставлю на победу Эдвардса», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир UFC 296.
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