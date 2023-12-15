Александр Волкановски: «Эдвардс победит Ковингтона. Противостояние с Усманом его многому научило»

Александр Волкановски дал прогноз на бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Леон подходит к поединку в статусе фаворита, и это правильно. Он нокаутировал великолепным хай-киком, а потом победил его судейским решением.

– борец, он давит и идет вперед. Этим он похож на Усмана, но справиться с ним Эдвардсу будет сложнее. Колби будет постоянно охотиться за тейкдауном.

Правда, отлично избегает переводов в партер – думаю, что в поединке с Ковингтоном мы снова это увидим. Противостояние с Усманом многому его научило, поэтому я ставлю на победу Эдвардса», – сказал чемпион UFC в полулегком весе .

Титульный поединок между Эдвардсом и Ковингтоном состоится в ночь на 17 декабря и возглавит турнир UFC 296.

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