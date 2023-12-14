Ковингтон – о бое Чимаева и Усмана: «Камшот проиграл, Камару бы уничтожил его в чемпионских раундах»

Колби Ковингтон считает, что Хамзат Чимаев проиграл Камару Усману.

«Думаю, победил Камшота. Он перебил его в стойке, а так ничего и не предложил. Посмотрите, сколько точных ударов было нанесено.

Если бы это был пятираундовый бой, Усман бы уничтожил его в чемпионских раундах», – сказал претендент на титул в полусреднем весе , который в ночь на 17 декабря подерется с .

Напомним, Чимаев победил Усмана решением большинства судей в трехраундовом поединке на UFC 294.

Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»

Мухаммад – об обвинениях Ковингтона: «Колби просто ждет возвращения Трампа, чтобы почувствовать себя значимым»