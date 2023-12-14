Ковингтон – о бое Чимаева и Усмана: «Камшот проиграл, Камару бы уничтожил его в чемпионских раундах»
Колби Ковингтон считает, что Хамзат Чимаев проиграл Камару Усману.
«Думаю, Камару победил Камшота. Он перебил его в стойке, а Чимаев так ничего и не предложил. Посмотрите, сколько точных ударов было нанесено.
Если бы это был пятираундовый бой, Усман бы уничтожил его в чемпионских раундах», – сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с Леоном Эдвардсом.
Напомним, Чимаев победил Усмана решением большинства судей в трехраундовом поединке на UFC 294.
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Чувствую что мы быстрее увидим трехраундовый чемпионский бой.