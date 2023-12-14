Ковингтон – о бое Чимаева и Усмана: «Камшот проиграл, Камару бы уничтожил его в чемпионских раундах»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что Хамзат Чимаев проиграл Камару Усману.

«Думаю, Камару победил Камшота. Он перебил его в стойке, а Чимаев так ничего и не предложил. Посмотрите, сколько точных ударов было нанесено.

Если бы это был пятираундовый бой, Усман бы уничтожил его в чемпионских раундах», – сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с Леоном Эдвардсом.

Напомним, Чимаев победил Усмана решением большинства судей в трехраундовом поединке на UFC 294.

Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»

Мухаммад – об обвинениях Ковингтона: «Колби просто ждет возвращения Трампа, чтобы почувствовать себя значимым»

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5 комментариев
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вот здесь на 100% соглашусь с колби про 4-5 раунды
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Ответ Андрей Макаров
Если Чимаев не сменит стиль, то рано или поздно найдется тот кто затянет его в 4-5 раунд и там развалит
Сложно затянуть в 4-5 раунд, когда по регламенту 3.
Чувствую что мы быстрее увидим трехраундовый чемпионский бой.
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Если Чимаев не сменит стиль, то рано или поздно найдется тот кто затянет его в 4-5 раунд и там развалит
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Да, наверное Усман поближе был к победе. Проиграл первый раунд, выиграл третий, очень близкий второй судьи отдали Чимаеву, чтобы не запороть пооспекта раньше времени... Но для Чимаева это очевидный предел возможностей. Не быть ему чемпионом без помощи Уайта или судей. Реального торового средневеса не затащит, в полусреднем уж больно много сложить удачных обстоятельств нужно : и пройти сложную весогонку, и получить удобного соперника-чемпиона...
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Ответ Oleg Devitaltivskii
Сложно затянуть в 4-5 раунд, когда по регламенту 3. Чувствую что мы быстрее увидим трехраундовый чемпионский бой.
Ну мейн ивент и вот тебе 5 раундов)
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