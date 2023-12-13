Колби Ковингтон: «Трамп хотел вывести меня на бой с Эдвардсом, но UFC выступил против этой идеи»
Дональд Трамп согласился вывести Колби Ковингтона на бой с Леоном Эдвардсом.
«Я встретился с Трампом в Мар-а-Лаго, мы обсуждали стратегию на бой с Эдвардсом. Этот парень – самый умный человек из всех, кого я знаю. Он разбирается в боях, в молодости он занимался борьбой.
Трамп зарядил меня энергией и дал много хороших советов. Очень рад, что он будет присутствовать на турнире. Я попросил его вывести меня на поединок. Он согласился, но Дана Уайт выступил против этой идеи – это вызвало бы хаос на арене, ведь люди его просто обожают», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
Титульный поединок между Ковингтоном и Эдвардсом состоится в ночь на 17 декабря и возглавит UFC 296.
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