Колби Ковингтон: «Трамп хотел вывести меня на бой с Эдвардсом, но UFC выступил против этой идеи»

Теги UFC Дана Уайт MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Дональд Трамп Эдвардс - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп согласился вывести Колби Ковингтона на бой с Леоном Эдвардсом.

«Я встретился с Трампом в Мар-а-Лаго, мы обсуждали стратегию на бой с Эдвардсом. Этот парень – самый умный человек из всех, кого я знаю. Он разбирается в боях, в молодости он занимался борьбой.

Трамп зарядил меня энергией и дал много хороших советов. Очень рад, что он будет присутствовать на турнире. Я попросил его вывести меня на поединок. Он согласился, но Дана Уайт выступил против этой идеи – это вызвало бы хаос на арене, ведь люди его просто обожают», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Титульный поединок между Ковингтоном и Эдвардсом состоится в ночь на 17 декабря и возглавит UFC 296.

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