Рахмонов – о трэштоке Ковингтона: «Лицом к лицу он ничего не скажет»
Шавкат Рахмонов прокомментировал трэшток Колби Ковингтона.
«Когда мы окажемся лицом к лицу, он ничего не скажет», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов, который в ночь на 17 декабря подерется со Стивеном Томпсоном.
Напомним, что ранее Колби Ковингтон назвал Рахмонова крысиным дерьмом [shit rat], исказив имя Шавката.
Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»
Вы же понимали куда шли, понимали что юфс - бизнес в первую очередь, нужно там раскручивать себя и свой образ, создавать «шумиху»