Рахмонов – о трэштоке Ковингтона: «Лицом к лицу он ничего не скажет»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Колби Ковингтон Шавкат Рахмонов UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов прокомментировал трэшток Колби Ковингтона.

«Когда мы окажемся лицом к лицу, он ничего не скажет», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов, который в ночь на 17 декабря подерется со Стивеном Томпсоном.

Напомним, что ранее Колби Ковингтон назвал Рахмонова крысиным дерьмом [shit rat], исказив имя Шавката.

Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»

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3 комментария
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он шоумэн, а не дурак из русских попмма, логично)
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Ребята из снг почти все как один в этих вопросах - он ничего не скажет лицом к лицу, вне камер они ведут себя по-другому и т.д.
Вы же понимали куда шли, понимали что юфс - бизнес в первую очередь, нужно там раскручивать себя и свой образ, создавать «шумиху»
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