Рахмонов – о трэштоке Ковингтона: «Лицом к лицу он ничего не скажет»

Шавкат Рахмонов прокомментировал трэшток Колби Ковингтона.

«Когда мы окажемся лицом к лицу, он ничего не скажет», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов, который в ночь на 17 декабря подерется со .

Напомним, что ранее назвал Рахмонова крысиным дерьмом [shit rat], исказив имя Шавката.

Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»

Рахмонов – о возможном бое с Махачевым: «Может, встретимся»