Дуэли взглядов UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Пантожа – Ройвал и другие

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Алешандре Пантожа UFC 296 Эдвардс - Ковингтон Брэндон Ройвал Бокс/MMA/UFC

В рамках UFC 296 прошли битвы взглядов его участников.

Турнир состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.

Главным событием ивента станет титульный поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Соглавное событие – титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.

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2 комментария
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Колби совсем уж заигрался
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Эдвардс жёстко завелся на Колби в костюме воина 18 века.
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