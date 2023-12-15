Дуэли взглядов UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Пантожа – Ройвал и другие
В рамках UFC 296 прошли битвы взглядов его участников.
Турнир состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе, штат Невада.
Главным событием ивента станет титульный поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.
Соглавное событие – титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.
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