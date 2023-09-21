Белал Мухаммад потроллил Колби Ковингтона: «Последний раз он бил действующего бойца UFC 1926 дней назад»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Робби Лоулер Рафаэль дос Аньос Тайрон Вудли Валентина Шевченко Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Белал Мухаммад Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад пошутил над Колби Ковингтоном и его успехами в UFC.

«Ок, ребята, я вам сейчас объясню, почему Грассо победила Шевченко 10-8, обратите внимание на… Так, вы меня теперь слушаете. А теперь осознайте то, что последняя победа Колби Ковингтона над действующим бойцом UFC состоялась 1926 дней назад», – написал в соцсетях топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Последняя победа Ковингтона над дерущимся сейчас бойцом состоялась в июне 2018 года, когда Колби победил Рафаэля Дос Аньоса.

После этого он побеждал Робби Лоулера, Тайрона Вудли и Хорхе Масвидаля, а также дважды проиграл Камару Усману. В декабре Ковингтон подерется за пояс UFC в полусреднем весе против Леона Эдвардса.

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