Белал Мухаммад потроллил Колби Ковингтона: «Последний раз он бил действующего бойца UFC 1926 дней назад»

Белал Мухаммад пошутил над Колби Ковингтоном и его успехами в UFC.

«Ок, ребята, я вам сейчас объясню, почему победила 10-8, обратите внимание на… Так, вы меня теперь слушаете. А теперь осознайте то, что последняя победа над действующим бойцом UFC состоялась 1926 дней назад», – написал в соцсетях топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Последняя победа Ковингтона над дерущимся сейчас бойцом состоялась в июне 2018 года, когда Колби победил Рафаэля Дос Аньоса.

После этого он побеждал Робби Лоулера, и , а также дважды проиграл Камару Усману. В декабре Ковингтон подерется за пояс UFC в полусреднем весе против Леона Эдвардса.

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