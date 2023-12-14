Мухаммад – об обвинениях Ковингтона: «Колби просто ждет возвращения Трампа, чтобы почувствовать себя значимым»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Белал Мухаммад UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад отреагировал на обвинения Колби Ковингтона в расизме.

«Этот клоун боится вызовов. Колби – бездельник, который ждет, когда Трамп вернется к власти, чтобы почувствовать себя значимым», – написал в соцсетях полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Не дам ему титульник»

Стрикленд ответил Ковингтону: «Колби может только стучать копам на Масвидаля, на которого он первым раскрыл рот»

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