Ковингтон – о простое: «Это было тяжело, но я стал очень голодным»

Колби Ковингтон назвал тяжелым полуторагодовой простой после боя с Хорхе Масвидалем.

«Все это дерьмовое ожидание было тяжелым, потому что я хотел драться. Я принимал каждый бой: против , против , против других парней из дивизиона.

Но все они не хотели драться. Но я стал очень голодным и понял, насколько сильно люблю этот спорт.

Не чувствую себя живым, находясь вне октагона. Только там я ощущаю жизнь, бои – истинный смысл», – заявил полусредневес UFC Колби Ковингтон.

В последний раз он дрался в марте 2022 года, победив . В декабре-2023 он подерется с за титул в полусреднем весе.

Махачев – о поединке Эдвардса и Ковингтона: «Надеюсь, Колби победит. Наш бой будет очень интересным»

Колби Ковингтон: «Махачев – обычный пастух овец. Он не справится со мной»