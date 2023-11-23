Ковингтон – о простое: «Это было тяжело, но я стал очень голодным»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Дастин Порье Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Хамзат Чимаев UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон назвал тяжелым полуторагодовой простой после боя с Хорхе Масвидалем.

«Все это дерьмовое ожидание было тяжелым, потому что я хотел драться. Я принимал каждый бой: против Хамзата Чимаева, против Дастина Порье, против других парней из дивизиона.

Но все они не хотели драться. Но я стал очень голодным и понял, насколько сильно люблю этот спорт.

Не чувствую себя живым, находясь вне октагона. Только там я ощущаю жизнь, бои – истинный смысл», – заявил полусредневес UFC Колби Ковингтон.

В последний раз он дрался в марте 2022 года, победив Хорхе Масвидаля. В декабре-2023 он подерется с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе.

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2 комментария

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sfilatov13
Ответ Isa Babaev
Чамаев тебя 2 раза вызвал а ты слился
куда и когда он его вызывал? чимаев в последний раз 77кг делал 9 апреля 2022 года
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