Ковингтон – о простое: «Это было тяжело, но я стал очень голодным»
Колби Ковингтон назвал тяжелым полуторагодовой простой после боя с Хорхе Масвидалем.
«Все это дерьмовое ожидание было тяжелым, потому что я хотел драться. Я принимал каждый бой: против Хамзата Чимаева, против Дастина Порье, против других парней из дивизиона.
Но все они не хотели драться. Но я стал очень голодным и понял, насколько сильно люблю этот спорт.
Не чувствую себя живым, находясь вне октагона. Только там я ощущаю жизнь, бои – истинный смысл», – заявил полусредневес UFC Колби Ковингтон.
В последний раз он дрался в марте 2022 года, победив Хорхе Масвидаля. В декабре-2023 он подерется с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе.
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