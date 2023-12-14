Ковингтон назвал расистом Белала Мухаммада: «Он считает, что я добился всего только благодаря цвету кожи. Я не дам ему титульник»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон обвинил Белала Мухаммада в расизме.

«Бой с Мухаммадом? Нет, кто хочет драться с расистом? Представьте, что бы было, если бы я сказал, что кто-то добился успеха благодаря цвету кожи?

Это абсолютно отвратительно, Мухаммад ничего не заслужил. Я не виноват, что он не звезда. Он должен сам стать таким.

Я всего добился сам, а он занимается травлей, говорит, что я пользуюсь привилегией белых. Чувак, ты на хрен издеваешься? Я не дам Белалу титульник» – сказал претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с Леоном Эдвардсом.

Белал Мухаммад: «Для меня было очень важно, что Чимаев писал о Палестине. Теперь мы братья»

Стрикленд ответил Ковингтону: «Колби может только стучать копам на Масвидаля, на которого он первым раскрыл рот»

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