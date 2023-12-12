Ковингтон не хочет драться с Уиттакером: «Его корабль уже уплыл»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Роберт Уиттакер Леон Эдвардс UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон ответил на вопрос о возможном бое с Робертом Уиттакером.

«Нет, корабль Роберта уже уплыл. Сначала у него забрали титул, а затем его побили в претендентском бою. Так что бой с ним не имеет смысл для меня.

Я возглавляю дивизион, собираюсь стать чемпионом мира. Так что мне нужны самые лучшие и большие бои, которые мне могут предложить.

Знаю, что они даже не будут тратить мое время, предлагая такой поединок. Это бизнес, тут нужно зарабатывать деньги. А для этого нужно делать лучшие бои для фанатов», – сказал претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, который в ночь на 17 декабря подерется с Леоном Эдвардсом.

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4 комментария
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конечно, Уитакер не так удобен как чемпион. вспомнился Биспинг, которого не удержался и вылез побить Сен Пьер.
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Да ты сам на 2 года старше Уиттакера а он был чемпионом это твой корабль давным давно уплил ты уже 5 лет стараешься стать чемпионом а результат 0..
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