Мухаммад призвал победителя боя Эдвардс – Ковингтон отдать ему титул после UFC 296: «Оба этих клоуна боятся бугимена»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад назвал клоунами Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Оба этих клоуна до ужаса боятся бугимена. Кто бы ни победил в субботу, он обязан оставить пояс в клетке для меня, потому что все знают, что будет дальше», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) Леон Эдвардс подерется с Колби Ковингтоном за пояс UFC в полусреднем весе.

Белал Мухаммад: «Ковингтон и Эдвардс – два самых неактивных полусредневеса. Мне предложили стать запасным за восемь дней до поединка»

Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»

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1 комментарий
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белал "вспомнить бы о его существовании" Мухаммад не сможет получить титульный бой даже если выйдет на серию из 42 побед подряд
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