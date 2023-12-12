Мухаммад призвал победителя боя Эдвардс – Ковингтон отдать ему титул после UFC 296: «Оба этих клоуна боятся бугимена»

Белал Мухаммад назвал клоунами Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Оба этих клоуна до ужаса боятся бугимена. Кто бы ни победил в субботу, он обязан оставить пояс в клетке для меня, потому что все знают, что будет дальше», – сказал полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) подерется с за пояс UFC в полусреднем весе.

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