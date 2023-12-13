Белал Мухаммад: «Для меня было очень важно, что Чимаев писал о Палестине. Теперь мы братья»

Теги UFC MMA Политика Ислам Махачев Хамзат Чимаев Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад поблагодарил Хамзата Чимаева за поддержку Палестины.

«Для меня было очень важно, что Чимаев писал о Палестине. Теперь мы братья. Если ты поддерживаешь мой народ, мы едины. Все дело в том, что мы мусульмане – когда одному мусульманину больно, другому тоже тяжело. Чувствую, что нас это связало.

Теперь я в команде Хамзата, болею за него. Надеюсь, он получит титульник в среднем весе, а я в полусреднем. Ислам Махачев останется чемпионом в легком дивизионе. Мы захватим UFC», – заявил боец промоушена Белал Мухаммад.

Мухаммад родился в США, но в UFC выступает под палестинским флагом. В начале октября он поддержал страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

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12 комментариев
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муслимы настолько братья, что даже ни одна арабская страна не пустила к себе братских беженцев с Палестины. А Чимаев - обычный воздух, не более
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Только вот у Ислама кажется другие планы Белал.
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Вот только поддержал он не народ Палестины, а террористов хамас.
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братья по твиттеру
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мусульмане двуликие
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И мне брат тоже! Хамзат, брат, дай по братски лям долларов!
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Написал в Твиттере-спас человека. Коннор получается просто герой?)
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Ответ Нету Нету
не которые арабские страны трусливые и продажные как ОАЭ, Саудовский Аравия, турецкий народ много что делал , показывает ненависть сионистам, как и мы Дагестанцы дал понять в аэропорту какое отношение и ненависть есть этих убийцов детей, нас поддержал мусульманский мир, и это главное
Реально что-то сделали только Хизбалла и хуситы.
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Ответ За Валенсию с 1999
муслимы настолько братья, что даже ни одна арабская страна не пустила к себе братских беженцев с Палестины. А Чимаев - обычный воздух, не более
В арабских странах живут миллионы палестинских беженцев, в Иордании вроде до половины всего населения.
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Ответ Fizkultprivet
Реально что-то сделали только Хизбалла и хуситы.
Инша Аллагь Израиль не выдержит постоянный война с ХАМАСом Хесболой и Хуситами
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