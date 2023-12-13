Белал Мухаммад: «Для меня было очень важно, что Чимаев писал о Палестине. Теперь мы братья»
Белал Мухаммад поблагодарил Хамзата Чимаева за поддержку Палестины.
«Для меня было очень важно, что Чимаев писал о Палестине. Теперь мы братья. Если ты поддерживаешь мой народ, мы едины. Все дело в том, что мы мусульмане – когда одному мусульманину больно, другому тоже тяжело. Чувствую, что нас это связало.
Теперь я в команде Хамзата, болею за него. Надеюсь, он получит титульник в среднем весе, а я в полусреднем. Ислам Махачев останется чемпионом в легком дивизионе. Мы захватим UFC», – заявил боец промоушена Белал Мухаммад.
Мухаммад родился в США, но в UFC выступает под палестинским флагом. В начале октября он поддержал страну на фоне обострения конфликта в секторе Газа.
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