Стрикленд ответил Ковингтону: «Колби может только стучать копам на Масвидаля, на которого ты первым раскрыл рот»
Шон Стрикленд ответил Колби Ковингтону об их возможном бое.
«Единственное, что может Колби – это позвонить копам: «Кто-нибудь, придите на помощь!»
Ты сбежал от Вердума и ты настучал на Хорхе Масвидаля, на которого сам первым раскрыл рот», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
Ковингтон – о Стрикленде: «Жалкое подобие человека. Он просто чертовски тупой. Мне нужен бой с Шоном»
Ковингтон – о Трампе: «Он бы уничтожил меня в бою, его костяшки размером с ланчбокс»
гнилой ответ на гнилой поступок