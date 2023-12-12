Стрикленд ответил Ковингтону: «Колби может только стучать копам на Масвидаля, на которого ты первым раскрыл рот»

Теги UFC MMA Фабрисио Вердум Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд ответил Колби Ковингтону об их возможном бое.

«Единственное, что может Колби – это позвонить копам: «Кто-нибудь, придите на помощь!»

Ты сбежал от Вердума и ты настучал на Хорхе Масвидаля, на которого сам первым раскрыл рот», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

Ковингтон – о Стрикленде: «Жалкое подобие человека. Он просто чертовски тупой. Мне нужен бой с Шоном»

Ковингтон – о Трампе: «Он бы уничтожил меня в бою, его костяшки размером с ланчбокс»

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6 комментариев
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Когда колби открыл рот на Стрикленда он попытался откусить кусок, который не сможет прожевать
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как всегда исчерпывающий ответ от стрикленда)
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Колба "Колба" Колбингтон потерял анальную девственность в противостоянии с Поляной Вианой.
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Ответ Val Smith
С чего исчерпывающий, Хорхе 5 раундов октагон вытирали и он ничего не мог сделать. Надо было его похвалить за то что из подтивка напал?
нельзя оскорблять семью, целый народ публично и не получить при этом по морде.
гнилой ответ на гнилой поступок
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Ответ Андерлехт Брюггевич
как всегда исчерпывающий ответ от стрикленда)
С чего исчерпывающий, Хорхе 5 раундов октагон вытирали и он ничего не мог сделать. Надо было его похвалить за то что из подтивка напал?
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Ответ MaitreML
Колба "Колба" Колбингтон потерял анальную девственность в противостоянии с Поляной Вианой.
думаю, еще раньше
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