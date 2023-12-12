Стрикленд ответил Ковингтону: «Колби может только стучать копам на Масвидаля, на которого ты первым раскрыл рот»

Шон Стрикленд ответил Колби Ковингтону об их возможном бое.

«Единственное, что может – это позвонить копам: «Кто-нибудь, придите на помощь!»

Ты сбежал от и ты настучал на , на которого сам первым раскрыл рот», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

Ковингтон – о Стрикленде: «Жалкое подобие человека. Он просто чертовски тупой. Мне нужен бой с Шоном»

Ковингтон – о Трампе: «Он бы уничтожил меня в бою, его костяшки размером с ланчбокс»