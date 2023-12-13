Дана Уайт: «В следующем году UFC проведет турнир в Ирландии»

Дана Уайт сообщил, что в 2024 году UFC вернется с турниром в Ирландию.

«Каждый раз, когда мы посещаем Великобританию... Это невероятный опыт. Правда, мы постоянно проводим турниры в Лондоне, но я хочу привезти UFC и в другие города – например, в Манчестер.

Хочу вернуться в Ирландию. В следующем году мы точно сделаем это», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Последний турнир UFC в Ирландии прошел в 2015 году – его возглавил поединок между Луисом Смолкой и Пэдди Холоханом.

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