UFC проведет турнир серии Fight Night в Саудовской Аравии

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

В Саудовской Аравии пройдет турнир UFC Fight Night.

Ивент состоится 2 марта. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

«Впервые в Королевстве... Исторический вечер в рамках Риядского сезона», – написал в соцсетях Аль аш-Шейх.

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1 комментарий

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fisher40
Ринг-герлс будут в никабах?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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