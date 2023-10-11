UFC проведет турнир серии Fight Night в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии пройдет турнир UFC Fight Night.

Ивент состоится 2 марта. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений страны Турки Аль аш-Шейх.

«Впервые в Королевстве... Исторический вечер в рамках Риядского сезона», – написал в соцсетях Аль аш-Шейх.

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