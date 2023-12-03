Уайт – о сделке PFL и Bellator: «Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую. Для меня это победа»

Теги UFC Дана Уайт MMA Bellator PFL Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт считает UFC победителем сделки между Bellator и PFL.

«Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продает билеты и ее никто не смотрит. Для меня это звучит как чертова победа», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»

Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не, я канеш понимаю что совместный движ среди конкурентов (пусть и слабее твой организации) всегда неприятно, но зачем как подросток высказываться?)
Как босс UFC мог быть и выше этого)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий