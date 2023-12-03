Уайт – о сделке PFL и Bellator: «Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую. Для меня это победа»
Дана Уайт считает UFC победителем сделки между Bellator и PFL.
«Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продает билеты и ее никто не смотрит. Для меня это звучит как чертова победа», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Дана Уайт: «Зачем кому-то покупать Bellator? Это чертовски глупо»
Уайт – о совместном турнире с PFL ради боя Джонс – Нганну: «Они не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»
Как босс UFC мог быть и выше этого)