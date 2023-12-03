Уайт – о поздней остановке в поединке Грин – Тернер: «Одно из худших судейств, что я когда-либо видел. Он знает, что совершил ошибку»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт раскритиковал работу судьи в поединке Грина и Тернера.

«Да, это было одно из худших судейств, что я когда-либо видел.

Разница в том, что в прошлом у нас было несколько судей, которые говорили всякие глупости. Например: «Я позволил ей быть воином сегодня» и прочую чушь. Он знает, что совершил ошибку, и ему это не нравится. Так что да, это был печальный опыт», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что Джалин Тернер (14-7) нокаутировал Бобби Грина (31-15-1) в первом раунде на турнире UFC Fight Night 233.

Один их лучших турниров UFC за год: два подряд нокаута слэмом, восемь бонусов от Уайта и финиши-финиши-финиши

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1 комментарий
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да там со стороны и непонятно было. что с Боби не то вообще, непонятно из-за чего поплыл и очень неожиданно уснул
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