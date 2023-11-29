Уайт заявил, что готовит «супербой»: «Мы начали обсуждать его пару дней назад»

Дана Уайт заявил, что скоро анонсирует крупный бой в UFC.

«Мы прямо сейчас обсуждаем этот бой, он возник лишь пару дней назад. Не могу ничего не говорить, пока не договоримся с обоими бойцами.

Обычно, когда речь о супербое, все думают о Коноре, но нет. Этот поединок пройдет без его участия», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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