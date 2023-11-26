Алекс Перейра: «Хилл обещал нокаутировать меня? Он слишком самоуверен»

Алекс Перейра считает Джамала Хилла слишком самоуверенным.

«Все слышали, как он обещал нокаутировать меня. Он не будет бороться со мной, а будет драться в стойке и нокаутирует меня. Конечно, очевидно, что любой претендент будет сейчас много говорить, но Хилл уж слишком самоуверен.

Я никогда не говорил, что изобью кого-то или что-то в этом роде, потому что нужно тренироваться и концентрироваться на поединке. Я всегда обещаю хороший бой, но не могу предсказать, как он пройдет», – заявил чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

Гловер Тейшейра: «Уважаю Прохазку и Хилла. Но будь мне 35 лет, я бы их уничтожил»

Перейра раскритиковал Чимаева: «После победы над Адесаньей я предлагал ему бой в 93 кг, но он отказался. А теперь Хамзат хочет драться?»