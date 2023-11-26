Алекс Перейра: «Хилл обещал нокаутировать меня? Он слишком самоуверен»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает Джамала Хилла слишком самоуверенным.

«Все слышали, как он обещал нокаутировать меня. Он не будет бороться со мной, а будет драться в стойке и нокаутирует меня. Конечно, очевидно, что любой претендент будет сейчас много говорить, но Хилл уж слишком самоуверен.

Я никогда не говорил, что изобью кого-то или что-то в этом роде, потому что нужно тренироваться и концентрироваться на поединке. Я всегда обещаю хороший бой, но не могу предсказать, как он пройдет», – заявил чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.

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1 комментарий

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садвакасов ержан
Аоекс Перейра красава каменные кулаки !
+6
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+6
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