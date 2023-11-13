Хилл – о поединке Прохазка – Перейра: «Ни один из этих парней не находится на моем уровне»

Джамал Хилл уверен, что он сильнее Алекса Перейры и Иржи Прохазки.

«Я думаю, что бой закончился слишком рано. Прохазка все еще держал руки. Нужно позволить чемпиону драться. Иржи – чемпион, и я думаю, что он действительно заслужил уважение, которое дает ему шанс подраться в такой ситуации. Ему не дали такую возможность. Но это игра.

Вообще я думаю, что ни один из этих парней не на моем уровне. Ни один из них. Я не думаю, что они лучше хоть в каком-либо аспекте игры. Не могу дождаться момента, когда смогу показать это», – заявил боец UFC Джамал Хилл.

Напомним, что Хилл владел титулом тяжелого веса с января, но летом отказался от пояса из-за травмы, не позволившей выйти на защиту.

Прохазка – о бое с Перейрой: «Судья прав. Еще 2-3 секунды, и все могло закончиться по-другому»

Четыре нокдауна за полтора раунда и пять нокаутов в пяти боях. UFC 295, что ты творишь?