Менеджер Хилла прокомментировал информацию об аресте: «Джамал настаивает на абсолютной невиновности»

Джамал Хилл считает себя невиновным в избиении старшего брата.

«Недавние кликбейтные заголовки были основаны на якобы имевшей место ссоре между Джамалом и его старшим братом.

Хилл настаивает на абсолютной невиновности и отрицает ложные обвинения. Мы не будем давать новых комментариев, пока правда не выяснится в суде», – написал в соцсетях представитель экс-чемпиона UFC Джамала Хилла Брайан Батлер.

Джамала Хилла арестовали за избиение брата (TMZ Sports)