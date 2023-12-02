Менеджер Хилла прокомментировал информацию об аресте: «Джамал настаивает на абсолютной невиновности»
Джамал Хилл считает себя невиновным в избиении старшего брата.
«Недавние кликбейтные заголовки были основаны на якобы имевшей место ссоре между Джамалом и его старшим братом.
Хилл настаивает на абсолютной невиновности и отрицает ложные обвинения. Мы не будем давать новых комментариев, пока правда не выяснится в суде», – написал в соцсетях представитель экс-чемпиона UFC Джамала Хилла Брайан Батлер.