Татьяна Суарес подерется с Амандой Лемос на UFC 298

Теги женские бои MMA Татьяна Суарес UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Бой между Татьяной Суарес и Амандой Лемос пройдет на UFC 298.

Турнир состоится в ночь на 18 февраля 2024 года. В главном событии ивента Александр Волкановски проведет титульную защиту против Илии Топурии

Суарес (10-0) в последний раз дралась в августе, когда победила Джессику Андраде удушающим приемом во втором раунде.

Лемос (13-3-1) в августе уступила Вэйли Чжан единогласным решением судей.

Татьяна Суарес: «Однажды Чимаев пытался побороться со мной в сауне, и я такая: «Давай не будем делать это прямо здесь»

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