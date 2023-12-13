Татьяна Суарес подерется с Амандой Лемос на UFC 298

Бой между Татьяной Суарес и Амандой Лемос пройдет на UFC 298.

Турнир состоится в ночь на 18 февраля 2024 года. В главном событии ивента Александр Волкановски проведет титульную защиту против Илии Топурии.

(10-0) в последний раз дралась в августе, когда победила удушающим приемом во втором раунде.

Лемос (13-3-1) в августе уступила единогласным решением судей.

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