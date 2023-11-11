Шевченко – Стрикленду, раскритиковавшему женские бои: «Ты просто расстроился, что девушки зарабатывают больше»

Валентина Шевченко обратилась к Шону Стрикленду, раскритиковавшему женские бои.

« попала в только из-за внешности. Женские ММА – полный отстой. Мужчин не интересуют ваши поединки. Но они готовы платить, чтобы увидеть вас голыми», – написал в соцсетях .

«Очень интересно. Похоже на жалобы обиженного ребенка, который за всю карьеру заработал меньше денег, чем девушки-бойцы. Хорошая попытка – может, UFC теперь увеличит твой гонорар. Но сейчас голый – именно ты», – ответила .

Стрикленд – об уходе USADA из UFC: «Скоро все нахимичатся. Есть советы? Я в этом новичок»

Шон Стрикленд: «Я тренируюсь с огромным африканским чуваком. Когда он бегает, его большой член раскачивается перед детьми»