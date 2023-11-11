Шевченко – Стрикленду, раскритиковавшему женские бои: «Ты просто расстроился, что девушки зарабатывают больше»
Валентина Шевченко обратилась к Шону Стрикленду, раскритиковавшему женские бои.
«Пейдж ВанЗант попала в UFC только из-за внешности. Женские ММА – полный отстой. Мужчин не интересуют ваши поединки. Но они готовы платить, чтобы увидеть вас голыми», – написал в соцсетях Стрикленд.
«Очень интересно. Похоже на жалобы обиженного ребенка, который за всю карьеру заработал меньше денег, чем девушки-бойцы. Хорошая попытка – может, UFC теперь увеличит твой гонорар. Но сейчас голый – именно ты», – ответила Шевченко.
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