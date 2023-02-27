Татьяна Суарес хочет бой с Намаюнас: «Она отличный ударник и великолепный боец»
Боец UFC Татьяна Суарес рассказала о желании провести поединок с экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас.
«Не думаю, что кому-либо может быть интересен реванш с Эспарзой.
Возможно, она и стала лучше. Я этого не отрицаю, но хочу драться с топами. Я не боюсь вызовов, ведь они делают меня сильнее. Хотела бы подраться с кем-нибудь вроде Роуз. Она отличный ударник и великолепный боец. Как и я, она преодолела многие жизненные трудности. Уважаю ее как человека», – сказала Суарес.
На турнире UFC Vegas 70 Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Роса удушающим приемом.
100% переедет эту "жертву коммунизма" из литвы.