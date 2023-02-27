Татьяна Суарес хочет бой с Намаюнас: «Она отличный ударник и великолепный боец»

Теги UFC Роуз Намаюнас Татьяна Суарес Карла Эспарза Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Татьяна Суарес рассказала о желании провести поединок с экс-чемпионкой промоушена Роуз Намаюнас.

«Не думаю, что кому-либо может быть интересен реванш с Эспарзой.

Возможно, она и стала лучше. Я этого не отрицаю, но хочу драться с топами. Я не боюсь вызовов, ведь они делают меня сильнее. Хотела бы подраться с кем-нибудь вроде Роуз. Она отличный ударник и великолепный боец. Как и я, она преодолела многие жизненные трудности. Уважаю ее как человека», – сказала Суарес.

На турнире UFC Vegas 70 Татьяна Суарес победила Монтану Де Ла Роса удушающим приемом.

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2 комментария

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Oleg Where
Ответ dreamstep
Татьяна выглядит раза в 2 больше чем Намаюнас визуально, в каком весе интересно )
В 52 =)
100% переедет эту "жертву коммунизма" из литвы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Татьяна выглядит раза в 2 больше чем Намаюнас визуально, в каком весе интересно )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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