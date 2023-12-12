Официально: Туиваса и Тыбура подерутся на UFC 298

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Благой Иванов Александр Волков Марчин Тыбура Сергей Павлович Тай Туиваса Сирил Ган Том Аспиналл Александр Романов UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Тай Туиваса и Марчин Тыбура подерутся в феврале-2024.

Поединок между Таем Туивасой и Марчином Тыбурой пройдет на турнире UFC 298 в ночь на 18 февраля.

Туиваса идет на серии из трех досрочных поражений (нокауты от Сирила Гана и Сергея Павловича и удушение от Александра Волкова).

Тыбура проиграл техническим нокаутом Тому Аспиналлу после двух побед над Благоем Ивановым и Александром Романовым.

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