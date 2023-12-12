Официально: Туиваса и Тыбура подерутся на UFC 298
Тай Туиваса и Марчин Тыбура подерутся в феврале-2024.
Поединок между Таем Туивасой и Марчином Тыбурой пройдет на турнире UFC 298 в ночь на 18 февраля.
Туиваса идет на серии из трех досрочных поражений (нокауты от Сирила Гана и Сергея Павловича и удушение от Александра Волкова).
Тыбура проиграл техническим нокаутом Тому Аспиналлу после двух побед над Благоем Ивановым и Александром Романовым.
Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля на UFC 298
Титульный поединок между Волкановски и Топурией пройдет 18 февраля