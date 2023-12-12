Официально: Туиваса и Тыбура подерутся на UFC 298

Тай Туиваса и Марчин Тыбура подерутся в феврале-2024.

Поединок между и пройдет на турнире UFC 298 в ночь на 18 февраля.

Туиваса идет на серии из трех досрочных поражений (нокауты от и и удушение от ).

Тыбура проиграл техническим нокаутом Тому Аспиналлу после двух побед над Благоем Ивановым и Александром Романовым.

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