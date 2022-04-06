Татьяна Суарес: «Однажды Чимаев пытался побороться со мной в сауне, и я такая: «Давай не будем делать это прямо здесь»

Боец UFC Татьяна Суарес рассказала о знакомстве с шведским полусредневесом .

«Безусловно, он потрясающий парень. Он невероятно сумасшедший. Когда Хамзат видит меня в UFC Performance Institute, то просто подходит и случайно пинает меня. Я такая: «Что происходит, почему ты меня пинаешь?»

Он немного ненормальный, но поэтому Хамзат настолько хорош. Однажды он пытался побороться со мной в сауне, и я такая: «Давай не будем делать это прямо здесь», – сказала Суарес.

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