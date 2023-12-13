Поединок между Блейдсом и Алмейдой пройдет на UFC 299
Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 299.
Турнир cостоитя в ночь на 10 марта 2024 года. Изначально тяжеловесы должны были встретиться в ноябре на турнире UFC Fight Night 221, но американец снялся с боя из-за травмы ноги.
Блейдс (17-4) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.
Алмейда (20-2) в ноябре выиграл у Деррика Льюиса единогласным решением судей. Он идет на серии из шести побед в UFC.
Алмейда – о поединке с Льюисом: «Тяжелый бой. Я удивился своей силе, ведь Деррик гораздо тяжелее меня»
Жаилтон Алмейда: «Вероятно, моим следующим соперником станет Аспиналл»