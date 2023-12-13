Поединок между Блейдсом и Алмейдой пройдет на UFC 299

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Жаилтон Алмейда UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся на UFC 299.

Турнир cостоитя в ночь на 10 марта 2024 года. Изначально тяжеловесы должны были встретиться в ноябре на турнире UFC Fight Night 221, но американец снялся с боя из-за травмы ноги.

Блейдс (17-4) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.

Алмейда (20-2) в ноябре выиграл у Деррика Льюиса единогласным решением судей. Он идет на серии из шести побед в UFC.

Алмейда – о поединке с Льюисом: «Тяжелый бой. Я удивился своей силе, ведь Деррик гораздо тяжелее меня»

Жаилтон Алмейда: «Вероятно, моим следующим соперником станет Аспиналл»

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