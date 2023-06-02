Блейдс и Алмейда договорились о поединке в главном событии UFC Сан-Паулу (ESPN)
Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии UFC Fight Night.
Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, стороны бойцов пришли к устному соглашению, но еще не подписали контракт.
Жаилтон Алмейда (19-2) провел пять боев в UFC, победив в них пять раз досрочно. Кертис Блейдс – четвертый номер тяжелого дивизиона UFC. В последнем бою он был нокаутирован Сергеем Павловичем.
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