Блейдс и Алмейда договорились о поединке в главном событии UFC Сан-Паулу (ESPN)

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Кертис Блейдс Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии UFC Fight Night.

Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, стороны бойцов пришли к устному соглашению, но еще не подписали контракт.

Жаилтон Алмейда (19-2) провел пять боев в UFC, победив в них пять раз досрочно. Кертис Блейдс – четвертый номер тяжелого дивизиона UFC. В последнем бою он был нокаутирован Сергеем Павловичем.

Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий