Блейдс и Алмейда договорились о поединке в главном событии UFC Сан-Паулу (ESPN)

Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии UFC Fight Night.

Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, стороны бойцов пришли к устному соглашению, но еще не подписали контракт.

Жаилтон Алмейда (19-2) провел пять боев в UFC, победив в них пять раз досрочно. – четвертый номер тяжелого дивизиона . В последнем бою он был нокаутирован Сергеем Павловичем.

Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»