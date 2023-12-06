Жаилтон Алмейда: «Вероятно, моим следующим соперником станет Аспиналл»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда считает, что его следующим соперником станет Том Аспиналл.

«Было бы идеально встретиться с Сирилом Ганом, но Аспиналл говорил, что хочет подраться со мной. Думаю, что сначала я проведу бой с ним. Это будет хороший поединок, потому что он идеальный боец.

Он хорошо двигается, но в этом я ему не уступаю. Это будет бой за будущее дивизиона и право сразиться за главный титул», – сказал тяжеловес UFC Жаилтон Алмейда.

Аспиналл – о вызове Гана: «Очень смешно. Когда я бросил ему вызов во Франции, он отказался. Ему стоит подраться с Алмейдой»

Алмейда – о поединке с Льюисом: «Тяжелый бой. Я удивился своей силе, ведь Деррик гораздо тяжелее меня»

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2 комментария
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ага удачи
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что даст Аспиналлу этот бой ?
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