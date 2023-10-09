Блейдс снялся с поединка против Алмейды. Его заменит Льюис (MMA Junkie)

Теги UFC MMA Деррик Льюис Кертис Блейдс UFC Fight Night Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Деррик Льюис заменит Кертиса Блейдса в поединке с Жаилтоном Алмейдой.

Изначально бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night 221, который состоится 4 ноября в Сан-Паоло (Бразилия).

Информацию подтвердили два надежных источника, близких к руководству промоушена. Официального объявления пока не было.

Деррик Льюис сравнялся по количеству нокаутов в UFC с Витором Белфортом

Блейдс про поражение Льюису: «Иногда ты молот, а иногда — гвоздь»

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2 комментария

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Экочёрт 4000
без шансов
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Oleg Where
Ответ Экочёрт 4000
без шансов
А колено в прыжке?
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0
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