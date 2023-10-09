Блейдс снялся с поединка против Алмейды. Его заменит Льюис (MMA Junkie)
Деррик Льюис заменит Кертиса Блейдса в поединке с Жаилтоном Алмейдой.
Изначально бой должен был возглавить турнир UFC Fight Night 221, который состоится 4 ноября в Сан-Паоло (Бразилия).
Информацию подтвердили два надежных источника, близких к руководству промоушена. Официального объявления пока не было.
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