Алмейда хочет страховать титульный поединок между Павловичем и Аспиналлом
Жаилтон Алмейда хочет быть запасным в бою Сергея Павловича и Тома Аспиналла.
Об этом рассказал известный инсайдер Кевин Айоле.
«Только что разговаривал с Алмейдой. Он хочет страховать титульный поединок, если бой с Дерриком Льюисом, который состоится в субботу в Сан-Паулу, пройдет по его сценарию», – написал в соцсетях Айоле.
Поединок между Павловичем и Аспиналлом за титул временного чемпиона в тяжелом весе пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке.
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