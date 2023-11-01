Алмейда хочет страховать титульный поединок между Павловичем и Аспиналлом

Жаилтон Алмейда хочет быть запасным в бою Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

Об этом рассказал известный инсайдер Кевин Айоле.

«Только что разговаривал с . Он хочет страховать титульный поединок, если бой с , который состоится в субботу в Сан-Паулу, пройдет по его сценарию», – написал в соцсетях Айоле.

Поединок между и за титул временного чемпиона в тяжелом весе пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке.

Павлович vs Аспиналл – восторг. Вместо титульника пенсионеров бой лучших тяжей

Новый соперник Павловича – один из самых техничных тяжеловесов в истории. Побеждает быстрее всех!