Алмейда хочет страховать титульный поединок между Павловичем и Аспиналлом

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Том Аспиналл Жаилтон Алмейда Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда хочет быть запасным в бою Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

Об этом рассказал известный инсайдер Кевин Айоле.

«Только что разговаривал с Алмейдой. Он хочет страховать титульный поединок, если бой с Дерриком Льюисом, который состоится в субботу в Сан-Паулу, пройдет по его сценарию», – написал в соцсетях Айоле.

Поединок между Павловичем и Аспиналлом за титул временного чемпиона в тяжелом весе пройдет 11 ноября на UFC 295 в Нью-Йорке.

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1 комментарий

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San9
В этом нет никакой логики. Альмейде до титульника еще 1-2 боя даже в случае победы над Льюисом.
Вот пройдет проверку Волчарой и можно будет о чем-то говорить).
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