Алмейда – о поединке с Льюисом: «Тяжелый бой. Я удивился своей силе, ведь Деррик гораздо тяжелее меня»

Жаилтон Алмейда оценил свое выступление в поединке с Дерриком Льюисом.

«Это был тяжелый бой. Я удивлен, что он так и не сдался. Деррик сопротивлялся весь бой. Хоть он и бился лишь в последнюю минуту, но это был по-настоящему хороший поединок. Мне удалось хорошо показать себя.

Я доволен своим выступлением, даже несмотря на то, что не нокаутировал Льюиса. Я готов к любым боям, могу биться пять раундов с любым соперником.

Стратегия заключалась в том, чтобы контролировать Деррика в партере. Он очень сильный, его рука в два раза больше моей. Мое предплечье довольно тонкое – он смог схватить меня и контролировать удары, которые я пытался наносить.

Я удивился своей силе. Хоть Деррик Льюис и намного тяжелее меня, я смог повалить его и контролировать. Очень доволен этим», – заявил боец UFC Жаилтон Алмейда.

Напомним, что Жаилтон Алмейда (20-2) единогласным решением судей победил Деррика Льюиса (27-12).

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