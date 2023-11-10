Волков – о следующем сопернике: «Сейчас Блейдс освободился. Возможно, это будет Алмейда»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Кертис Блейдс Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Александр Волков заявил, что может подраться до конца 2023 года.

«Подерусь ли до конца 2023 года? Если будет предложение, я бы смог подраться, потому что уже три недели нахожусь в тренировочном процессе.

Форму поднабрал, и, если предложение будет хорошее, хороший бой, то я готов выступить. Я для этого в Штатах и нахожусь сейчас.

Сейчас отменился поединок у Кертиса Блейдса, то есть потенциально Блейдс свободен. Не знаю, правда, почему он снялся. Если он готов, может быть, мы сможем подраться.

Также, возможно, это будет Алмейда. И посмотрим, что будет с дивизионом после боя за временный титул. Думаю, в конце ноября уже станет ясно», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Волков сравнил Павловича и Аспиналла: «Сергей превосходит в силе, но Том быстрее и техничнее»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
уже известно, что Алмейда, анонсируют на следующей неделе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Малахов
Ответ sfilatov13
уже известно, что Алмейда, анонсируют на следующей неделе
откуда новость?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий