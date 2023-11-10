Волков – о следующем сопернике: «Сейчас Блейдс освободился. Возможно, это будет Алмейда»

Александр Волков заявил, что может подраться до конца 2023 года.

«Подерусь ли до конца 2023 года? Если будет предложение, я бы смог подраться, потому что уже три недели нахожусь в тренировочном процессе.

Форму поднабрал, и, если предложение будет хорошее, хороший бой, то я готов выступить. Я для этого в Штатах и нахожусь сейчас.

Сейчас отменился поединок у , то есть потенциально Блейдс свободен. Не знаю, правда, почему он снялся. Если он готов, может быть, мы сможем подраться.

Также, возможно, это будет . И посмотрим, что будет с дивизионом после боя за временный титул. Думаю, в конце ноября уже станет ясно», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

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