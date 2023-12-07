Минеев – о сериале «Слово пацана»: «Больше 15 минут посмотреть не смог»
Владимир Минеев раскритиковал сериал «Слово пацана».
«Всю эту историю с сериалом сейчас довольно сильно романтизируют. Я посмотрел 15 минут первой серии. Больше смотреть не смог.
Во-первых, что я там не видел? Все происходящее в сериале мне более чем знакомо. Во-вторых, большинство героев неестественны.
Благодарен родителям и спорту за то, что был выше этой субкультуной коррозии. Ставьте себе в жизни великие цели, и вы не будете заняты пустым делом», – написал в телеграм-канале Владимир Минеев.
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