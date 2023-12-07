Минеев – о сериале «Слово пацана»: «Больше 15 минут посмотреть не смог»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев раскритиковал сериал «Слово пацана».

«Всю эту историю с сериалом сейчас довольно сильно романтизируют. Я посмотрел 15 минут первой серии. Больше смотреть не смог.

Во-первых, что я там не видел? Все происходящее в сериале мне более чем знакомо. Во-вторых, большинство героев неестественны.

Благодарен родителям и спорту за то, что был выше этой субкультуной коррозии. Ставьте себе в жизни великие цели, и вы не будете заняты пустым делом», – написал в телеграм-канале Владимир Минеев.

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14 комментариев
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А говорят на фронте условия плохие. Минеев вон в окопе сериалы смотрит.
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Такие фильмы снимали и раньше, о молодёжи в неблагополучных районах, Меня зовут Арлекино например, а сейчас раздули из мухи слона, в последнее время модно стало всё запрещать...
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ну не смог ,не смотри ,в чем проблема то?)
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вот здесь Миней молодец, но только в этом
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минеев и здесь врёт. когда это всё закончилось ему было лет 10-12.
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Я вот смотрел и Калуга конца 80х очень даже похожа, сплошные группировки, в каждом районе своя
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Казахи про это фильм "Районы" ещё в 2016 сняли
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Володь, понимаю твою злость, ну ты не расстраивайся , ну не было раньше цумов с гумами, их бы в сериал никак не смогли бы впихнуть
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Тем более сейчас ничего изменилось. Просто это заканчивается в СМИ
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на всякий случай каждому депутату надо осудить
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