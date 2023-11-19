Иван Штырков: «Мне уже надоело это все. Жестко напрягает сидеть на пресс-конференциях, что-то мямлить, когда через день-два у тебя серьезное мероприятие»

Теги MMA Владимир Минеев Иван Штырков Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков признался, что не любит пресс-конференции перед поединками.

«Мне уже, честно говоря, надоело это все: камеры, микрофоны. Всегда старался уйти куда-то, где меня не знают, чтобы относились просто как к бойцу. Это жестко напрягает, сидеть на пресс-конференциях, что-то мямлить, когда через день-два у тебя серьезное мероприятие, после которого ты можешь вперед ногами уехать.

Это много сил забирает, люди этого не понимают. Понятно, что если ты безответственный, то просто хочешь хайпануть, а когда осознаешь, что за тобой люди, то это серьезная нагрузка», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Напомним, что Минеев победил Штыркова единогласным решением судей (30-29, 30-27, 30-27). Бой прошел по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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3 комментария

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Кидар
Это тебе не заборы крушить ☺
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umahanov87
А кому интересны твои серьезные мероприятия. Надо понимать, что это больше шоу, чем спорт. Это не уровень UFC, где часто топовая спортивная составляющая. Поэтому надо греть свое шоу.

Я вообще поражаюсь, откуда у них деньги на гонорары. С большой долей вероятности это букмекерские деньги, других источников не вижу. Ну и тв частично. Само шоу населению не интересно
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AVKU
За чисто спортом на чемпионат мира по самбо. Но там деньги не заработаешь.
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