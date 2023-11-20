Боксерский поединок Минеев – Исмаилов может состояться весной (ТАСС)

Теги MMA Владимир Минеев Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов могут подраться весной.

«Бой по правилам бокса против Исмаилова может пройти весной 2024 года», – заявил представитель команды Владимира Минеева.

Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA. Первый завершился вничью, второй – победой Минеева.

Владимир Минеев: «На подготовку к реваншу со Штырковым уйдет не меньше двух месяцев. Бой состоится не в этом году»

Гаджиев – о конфликте Минеева и Исмаилова: «Мага сказал мне, что готов забрать билеты»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Прачечная по отмыву бабла только набирает обороты, плодя эти бессмысленные и никому кроме бойцов не нужные псевдобои псевдобойцов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
3 раунда по 15 секунд. Больше Исмаилов не выдержит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий