Боксерский поединок Минеев – Исмаилов может состояться весной (ТАСС)
Владимир Минеев и Магомед Исмаилов могут подраться весной.
«Бой по правилам бокса против Исмаилова может пройти весной 2024 года», – заявил представитель команды Владимира Минеева.
Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA. Первый завершился вничью, второй – победой Минеева.
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