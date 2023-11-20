Владимир Минеев и Магомед Исмаилов могут подраться весной.

«Бой по правилам бокса против Исмаилова может пройти весной 2024 года», – заявил представитель команды Владимира Минеева.

Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA. Первый завершился вничью, второй – победой Минеева.

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