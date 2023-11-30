Штырков дал прогноз на реванш Илича и Шлеменко: «Нас ждет совсем другой поединок»

Теги MMA Александр Шлеменко Иван Штырков RCC Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков дал прогноз на бой Александра Илича и Александра Шлеменко.

«Думаю, что реванш в плане спортивной истории нужнее Александру Шлеменко, а Иличу из-за денег тоже будет интересно провести этот бой.

Шлеменко уже нечего и некому доказывать, кроме как себе. Работа над ошибками будет сделана, и нас будет ждать уже совершенно другой поединок.

В этом бою, на самом деле, мне очень сложно давать прогнозы, потому что я вообще не видел Илича в клетке после того боя со Шлеменко, поэтому не могу сказать, в какой он форме.

Думаю, если Илич будет в хорошей форме, то проведет хороший бой в своей стилистике, в стилистике тайского бокса. А если он два года кайфовал и не тренировался, то Шлеменко должен забрать этот бой», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Напомним, реванш между Александром Иличем и Александром Шлеменко состоится 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17. В 2022 году Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

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4 комментария
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Предлагаю всем этим клоунам деньги платить не до, а после боя . Заслужил - получи, если дуру прогонял, то шишь с маслом и так всем.
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А то шанежки собрали и стоят потные обнимаются. Не платить тогда или даже в минус их, пусть деньги за билеты вернут.
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Множество бэкфистов?
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Ответ Сергей
Предлагаю всем этим клоунам деньги платить не до, а после боя . Заслужил - получи, если дуру прогонял, то шишь с маслом и так всем.
штырь бы так не забор держал, а под забором валялся
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