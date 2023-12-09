Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад пошутил над Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

«Полусредний вес скоро снова будет великим», – подписал публикацию полусредневес UFC Белал Мухаммад.

Мухаммад в последний раз дрался весной-2023, победив по очкам Гилберта Бернса.

Напомним, что в ночь на 17 декабря Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе.

Ковингтон – о Чимаеве: «UFC пытался организовать нам бой, но Хамзат оказался клоуном. На него нельзя положиться»

 

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1 комментарий
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На данный момент Белал обязательный претендент, вот и приходится быть на виду, а то UFC может обещать ему титульник и резко передумать
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