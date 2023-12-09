Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»
Белал Мухаммад пошутил над Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.
«Полусредний вес скоро снова будет великим», – подписал публикацию полусредневес UFC Белал Мухаммад.
Мухаммад в последний раз дрался весной-2023, победив по очкам Гилберта Бернса.
Напомним, что в ночь на 17 декабря Леон Эдвардс и Колби Ковингтон подерутся за титул UFC в полусреднем весе.
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