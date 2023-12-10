Леон Эдвардс: «Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога». Типичный американский качок»

Леон Эдвардс высмеял Колби Ковингтона.

«Ковингтон напоминает мне типичного американского качка. Вы когда-нибудь видели Стифлера из фильма «Американский пирог»? Он напоминает мне именно его. Он такой же», – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»

Ковингтон – Эдвардсу: «Англичане не хотели давать свободу американцам, но мы взяли ее! Я заберу пояс обратно, а ты вернешься в Великобританию с пустыми руками»