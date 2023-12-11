Ковингтон – о Стрикленде: «Жалкое подобие человека. Он просто чертовски тупой. Мне нужен бой с Шоном»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что хочет поединок против Шона Стрикленда.

«Стрикленд притворяется таким, каким хотел бы видеть меня. Я бы с удовольствием дал пощечину Шону. Он просто жалкое подобие человека. У парня буквально отсутствует гребенный IQ. Этот парень просто чертовски туп. То, что он говорит... Ему стоит закрыть рот, и я именно тот, кто это сделает.

UFC знает, что я человек, который может покончить с этими парнями, ненавидящими промоушен и весь мир. Я хочу бой с Шоном Стриклендом», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.

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