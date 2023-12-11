Эдвардс – о Гэрри: «Его три раза выгоняли из зала. Иэн – странный и подозрительный парень»

Леон Эдвардс высказался о Иэне Гэрри.

«Гэрри был лишним в нашем зале. Это уже третий раз, когда его выгоняют. Он как будто просто другой, странный парень, с которым трудно найти общий язык.

Куда бы он ни пошел, везде с ним камера. Где бы он ни оказался, там будет его жена с ребенком... Короче, подозрительный тип», – заявил чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

Леон Эдвардс: «Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога». Типичный американский качок»

Иэн Гэрри признался, что боится ехать на UFC 296 в США: «Учитывая все то дерьмо, которое творится в интернете, я должен защитить жену, ребенка и себя»