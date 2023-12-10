Иэн Гэрри признался, что боится ехать на UFC 296 в США: «Учитывая все то дерьмо, которое творится в интернете, я должен защитить жену, ребенка и себя»
Иэн Гэрри заявил, что опасается ехать в США.
«С нетерпением жду UFC 296... Я немного беспокоюсь о поездке в США из-за безопасности своей семьи, учитывая все то дерьмо, которое творится в интернете. Важно защитить жену, моего ребенка и себя», – признался боец UFC Иэн Гэрри.
Напомним, что Гэрри предстоит поединок с Висенте Луке в основном карде турнира UFC 296, который состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).
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Когда сам жестит, то нормально, а когда на него гон, то вжался в кресло.
В идеале бы ещё Стриклэнда хотя бы по скайпу подключить. :)