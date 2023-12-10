Иэн Гэрри признался, что боится ехать на UFC 296 в США: «Учитывая все то дерьмо, которое творится в интернете, я должен защитить жену, ребенка и себя»

Теги UFC MMA Висенте Луке Иэн Гэрри UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри заявил, что опасается ехать в США.

«С нетерпением жду UFC 296... Я немного беспокоюсь о поездке в США из-за безопасности своей семьи, учитывая все то дерьмо, которое творится в интернете. Важно защитить жену, моего ребенка и себя», – признался боец UFC Иэн Гэрри.

Напомним, что Гэрри предстоит поединок с Висенте Луке в основном карде турнира UFC 296, который состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

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7 комментариев
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Забыл добавить то бывшего мужа жены тоже надо защитить. Все-таки одна семья.
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Это самый наглядный пример трэштокера-любителя.
Когда сам жестит, то нормально, а когда на него гон, то вжался в кресло.
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Он ещё не в США? Странная подготовка к бою у товарища. Жена, наверное, хочет подольше дома побыть, с диетологом посоветоваться)
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Гэрри стал посмешищем и более чем заслужил весь этот хейт и сплетни! Из-за его идиотского трештока Мэгни чуть опеки на детей не лишился.
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Учитывая компанию, которая соберётся за одним столом на пресс-конференции - не трудно догадаться что ожидает этого "семьянина" 😂
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Ответ dreamstep
Забыл добавить то бывшего мужа жены тоже надо защитить. Все-таки одна семья.
ахах топ
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Ответ Руслан З.
Учитывая компанию, которая соберётся за одним столом на пресс-конференции - не трудно догадаться что ожидает этого "семьянина" 😂
Я надеюсь Колба пройдётся по этому засранцу.
В идеале бы ещё Стриклэнда хотя бы по скайпу подключить. :)
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