Белал Мухаммад станет резервным бойцом поединка Эдвардс – Ковингтон
Белал Мухаммад будет страховать бой за титул в полусреднем весе UFC.
Мухаммад наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Ковингтон и Эдвардс по каким-либо причинам не примут участие в поединке.
Бой американца и британца 17 декабря возглавит UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
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