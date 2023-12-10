Белал Мухаммад станет резервным бойцом поединка Эдвардс – Ковингтон

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад будет страховать бой за титул в полусреднем весе UFC.

Мухаммад наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Ковингтон и Эдвардс по каким-либо причинам не примут участие в поединке.

Бой американца и британца 17 декабря возглавит UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Мухаммад выложил коллаж, как выбрасывает Эдвардса и Колби в мусорное ведро: «Полусредний вес снова будет великим»

Леон Эдвардс: «Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога». Типичный американский качок»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ожидаемо и справедливо
+2
0
+2
У ковингтона и леона не было проблем с весогонкой и травмами, поэтому нету смылсла
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий