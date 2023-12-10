Белал Мухаммад станет резервным бойцом поединка Эдвардс – Ковингтон

Белал Мухаммад будет страховать бой за титул в полусреднем весе UFC.

Мухаммад наравне со всеми бойцами пройдет церемонию взвешивания и выйдет на замену, если Ковингтон и Эдвардс по каким-либо причинам не примут участие в поединке.

Бой американца и британца 17 декабря возглавит UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

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