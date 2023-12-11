Белал Мухаммад: «Ковингтон и Эдвардс – два самых неактивных полусредневеса. Мне предложили стать запасным за восемь дней до поединка»
Мухаммад рассказал, как ему предложили роль резервного бойца на турнире UFC 296.
«Мне позвонили за восемь дней до поединка и предложили стать запасным в главном бою UFC 296. Ковингтон и Эдвардс – два самых неактивных полусредневеса в дивизионе... Так что на всякий случай», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.
Бой Ковингтона и Эдвардса 17 декабря возглавит UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
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