Белал Мухаммад: «Ковингтон и Эдвардс – два самых неактивных полусредневеса. Мне предложили стать запасным за восемь дней до поединка»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Мухаммад рассказал, как ему предложили роль резервного бойца на турнире UFC 296.

«Мне позвонили за восемь дней до поединка и предложили стать запасным в главном бою UFC 296. Ковингтон и Эдвардс – два самых неактивных полусредневеса в дивизионе... Так что на всякий случай», – заявил боец UFC Белал Мухаммад.

Бой Ковингтона и Эдвардса 17 декабря возглавит UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Белал Мухаммад станет резервным бойцом поединка Эдвардс – Ковингтон

Леон Эдвардс: «Ковингтон напоминает мне Стифлера из «Американского пирога». Типичный американский качок»

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