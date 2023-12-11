Фрэнсис Нганну: «Панчеры в MMA не так сильны, как боксеры. Во время ударов Фьюри в голове было: «#####»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну признал, что у Тайсона Фьюри хорошо поставлен удар.

«Фьюри довольно хорошо бьет. Панчеры в MMA не так сильны, как боксеры. У них есть скорость, и они знают как ее использовать. Он реально классно бьет. Я получил несколько хороших ударов. В голове было: «#####». Понимаете?

Но хорошо, когда ты чувствуешь удар. Это означает, что ты еще в сознании.

Думал ли я, что сильно потряс Фьюри во время нокдауна? Нет, на самом деле ничего подобного. Это был не очень сильный удар, поэтому я знал, что он встанет. Его плечо погасило силу удара.

Мой план состоял в том, чтобы драться, побеждать и диктовать свою «игру». Я шел за победой», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

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1 комментарий
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Молодец Нганну, оказал должное уважение чемпиону и боксу в целом. Что теперь будут говорить разные клоуны про фехтование в варежках? Если даже в варежках они пробивают мощнее, чем ММАшники в своих тонких перчатках?)
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