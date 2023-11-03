Дана Уайт: «Нганну продержался с Фьюри все 10 раундов – это просто невероятно»

Теги Дана Уайт Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис продержался все 10 раундов – это просто невероятно. Бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера продлился девять раундов, Энтони Петтис побил Роя Джонса. Я не понимаю, что происходит. Это какое-то безумие!

Но я не жалею, что Нганну покинул UFC. Мы ведь не можем сотрудничать с нашими бойцами вечно. Каждый делает то, что считает правильным. Каждый заботится о том, чтобы заработать как можно больше денег для своей семьи», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.

Успех Нганну в боксе ≠ ошибка Даны Уайта. Уход из UFC помог всем

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

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1 комментарий

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AVKU
В боксе главное боксёры. В ММА главное организации.
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