Дана Уайт: «Нганну продержался с Фьюри все 10 раундов – это просто невероятно»
Дана Уайт поделился впечатлениями от боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«Фрэнсис продержался все 10 раундов – это просто невероятно. Бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера продлился девять раундов, Энтони Петтис побил Роя Джонса. Я не понимаю, что происходит. Это какое-то безумие!
Но я не жалею, что Нганну покинул UFC. Мы ведь не можем сотрудничать с нашими бойцами вечно. Каждый делает то, что считает правильным. Каждый заботится о том, чтобы заработать как можно больше денег для своей семьи», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Поединок между Фьюри и Нганну состоялся 28 октября. Тайсон победил раздельным решением судей.
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