Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну хотят провести реванш в 2024 году.

«Думаю, что шансы велики. Не знаю, что будет дальше, пока рано забегать вперед. Давайте сначала проведем этот большой бой с Александром Усиком 17 февраля, а там будет видно.

Но думаю, что реванш произойдет. Тайсон мне сказал, что хочет реванша, мы знаем, что Нганну этого хочет. Так что я уверен, что мы сделаем это», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Напомним, в октябре-2023 Фьюри победил Нганну раздельным решением судей в выставочном поединке.

Майк Тайсон: «Я ставлю на Фьюри в поединке с Усиком, потому что он просто сильнее. Тайсон поймает его и победит»

Усик – Фьюри: «Пусть я маленький человек, но больший чемпион, чем ты»

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