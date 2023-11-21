Промоутер Фьюри – о реванше с Нганну: «Тайсон и Фрэнсис хотят этого. Уверен, мы это сделаем»

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну хотят провести реванш в 2024 году.

«Думаю, что шансы велики. Не знаю, что будет дальше, пока рано забегать вперед. Давайте сначала проведем этот большой бой с Александром Усиком 17 февраля, а там будет видно.

Но думаю, что реванш произойдет. Тайсон мне сказал, что хочет реванша, мы знаем, что Нганну этого хочет. Так что я уверен, что мы сделаем это», – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен.

Напомним, в октябре-2023 Фьюри победил раздельным решением судей в выставочном поединке.

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