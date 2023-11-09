Умар Кремлев: «Обычный боксер в ММА может стать чемпионом»

Умар Кремлев прокомментировал итоги боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

« изначально был боксером, у него тут не получилось, и он пошел в ММА. Обычный боксер в ММА может стать чемпионом.

Нганну вернулся в бокс, у него есть навыки, которые он получил в детстве. У него есть школа бокса», – сказал руководитель IBA Умар Кремлев.

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