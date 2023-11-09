Умар Кремлев: «Обычный боксер в ММА может стать чемпионом»
Умар Кремлев прокомментировал итоги боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«Нганну изначально был боксером, у него тут не получилось, и он пошел в ММА. Обычный боксер в ММА может стать чемпионом.
Нганну вернулся в бокс, у него есть навыки, которые он получил в детстве. У него есть школа бокса», – сказал руководитель IBA Умар Кремлев.
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не знающий ничего про другие единоборства, но уверенный в превосходстве своего псевдоспорта.
фрэнсис, до фьюри, ни единого боксёрского поединка в жизни не провёл. ни в профессионалах, ни в любителях. где у него не получалось? что вообще несёт этот поехавший? боксом нганну занимался у себя в камеруне, в покосившемся сарае, в качестве хобби.
и вот этот чувак, который никогда в ринге не соревновался, вышел в 37 лет, с убитыми коленями, и "великого непобеждённого чемпиона" фехтования в варежках просто унизил. наглядно показал всю суть т.н. "бокса".