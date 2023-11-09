Умар Кремлев: «Обычный боксер в ММА может стать чемпионом»

Теги MMA Тайсон Фьюри бокс Умар Кремлев Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев прокомментировал итоги боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Нганну изначально был боксером, у него тут не получилось, и он пошел в ММА. Обычный боксер в ММА может стать чемпионом.

Нганну вернулся в бокс, у него есть навыки, которые он получил в детстве. У него есть школа бокса», – сказал руководитель IBA Умар Кремлев.

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4 комментария

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Александр Степанов
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Георгий Амиян
Тактично умолчим, что чемпионом Нганну стал только когда научился бороться и перестал быть «обычным боксером»
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alexander bakulin
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типичный представитель фехтования в варежках.
не знающий ничего про другие единоборства, но уверенный в превосходстве своего псевдоспорта.
фрэнсис, до фьюри, ни единого боксёрского поединка в жизни не провёл. ни в профессионалах, ни в любителях. где у него не получалось? что вообще несёт этот поехавший? боксом нганну занимался у себя в камеруне, в покосившемся сарае, в качестве хобби.
и вот этот чувак, который никогда в ринге не соревновался, вышел в 37 лет, с убитыми коленями, и "великого непобеждённого чемпиона" фехтования в варежках просто унизил. наглядно показал всю суть т.н. "бокса".
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