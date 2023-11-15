Фрэнсис Нганну: «За бой против Фьюри я заработал больше, чем за всю карьеру в ММА»

Теги UFC Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну рассказал о гонораре за бой с Тайсоном Фьюри.

«За поединок против Фьюри я заработал больше, чем за всю жизнь, за всю карьеру. Надеюсь, вы понимаете, что в UFC мне платили совсем не много. Я начинал с очень низкой зарплаты – $10 тыс за выход в октагон. Но даже поднявшись в рейтинге, я продолжал испытывать финансовые трудности.

Здесь же все было иначе. И отношение совсем другое – королевское. Не могу не рассказать об этом. Королевские условия предоставили даже моей семье. Им помогли добраться до места проведения боя, посадили около ринга. Им показали город, к нам очень хорошо относились», – сказал экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Поединок между Нганну и Фьюри состоялся 28 октября в Саудовской Аравии. Британец победил раздельным решением судей.

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4 комментария

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Juninho P.
чтобы выйти на такой гонорар с Фьюри , ты проделал адскую дорогу в ММА. За большими деньгами надо "идти"
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jqzn88xn6n
Королевский спорт 👑
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