Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну: «Мне заплатили около 50 миллионов»

Тайсон Фьюри раскрыл размер гонорара за бой с Фрэнсисом Нганну.

«Смог ли я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только что заплатили около 50 млн [Фьюри не называет валюту].

Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. Не верю, что мне задают такие вопросы», – сказал чемпион WBC в тяжелом весе .

Напомним, в октябре-2023 Фьюри победил раздельным решением в выставочном поединке в Саудовской Аравии.

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