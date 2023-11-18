Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну: «Мне заплатили около 50 миллионов»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри раскрыл размер гонорара за бой с Фрэнсисом Нганну.

«Смог ли я забыть бой с Нганну? Ты тупой или как? Мне только что заплатили около 50 млн [Фьюри не называет валюту].

Я думаю о покупке супер-яхты, самолета или объекта недвижимости. Не верю, что мне задают такие вопросы», – сказал чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, в октябре-2023 Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением в выставочном поединке в Саудовской Аравии.

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4 комментария

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pups1
Ответ Aibek Mak
Наверное этот бой навсегда останется темным пятном в его невероятной карьере)) при упоминании Нганну мы уже не видим того уверенного Цыгана трештокера. Он нервничает
Аибек поспешно выводы делаешь.
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-1
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Aibek Mak
Наверное этот бой навсегда останется темным пятном в его невероятной карьере)) при упоминании Нганну мы уже не видим того уверенного Цыгана трештокера. Он нервничает
+1
-1
0
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MitsubushiSony
Ответ Aibek Mak
Наверное этот бой навсегда останется темным пятном в его невероятной карьере)) при упоминании Нганну мы уже не видим того уверенного Цыгана трештокера. Он нервничает
3 Боя против куда более опасного панчера, который в перчатках бьёт может-быть даже тяжелее, а плюсом к этому бьёт ещё и быстро - не нервничал. А тут вышел без подготовки с самым большим весом в карьере, крехтя завалился в 1 нокдаун и теперь нервничает. Смех) Интересно ещё насколько ’проапгредился’ Нганну за время простоя, что нормально 10 раундов отходил, пусть и с таким Фьюри, который даже темпа не поддал.
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